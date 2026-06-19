Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 19.06.2026 15:59:21

Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit schwächer.

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,28 Prozent auf 10 370,80 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,993 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,007 Prozent stärker bei 10 400,46 Punkten, nach 10 399,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 418,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 352,90 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,960 Prozent nach. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 10 330,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 063,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 791,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 2,03 Prozent auf 5,00 GBP), Informa (+ 1,48 Prozent auf 8,76 GBP), Experian (+ 1,47 Prozent auf 25,46 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,35 Prozent auf 30,02 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,17 Prozent auf 14,68 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-4,84 Prozent auf 29,66 GBP), Admiral Group (-3,93 Prozent auf 32,30 GBP), Antofagasta (-3,57 Prozent auf 40,20 GBP), Ocado Group (-3,26 Prozent auf 1,81 GBP) und Airtel Africa (-3,09 Prozent auf 3,47 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 74 008 628 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,906 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Mit 7,80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu Airtel Africa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 25,61 -1,01% 3i plc
Admiral Group PLC 37,56 -3,59% Admiral Group PLC
Airtel Africa 4,04 -1,37% Airtel Africa
Antofagasta plc 45,70 -4,47% Antofagasta plc
BP plc (British Petrol) 5,78 2,34% BP plc (British Petrol)
Experian PLC 29,20 0,69% Experian PLC
Fresnillo PLC 33,96 -5,56% Fresnillo PLC
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 16,85 0,24% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
HSBC Holdings plc 16,48 0,00% HSBC Holdings plc
Informa PLC 10,10 0,00% Informa PLC
Legal & General plc 3,28 0,43% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,20 -1,15% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,08 -2,16% Ocado Group PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 34,65 0,92% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 363,27 -0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:16 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen