Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,28 Prozent auf 10 370,80 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,993 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,007 Prozent stärker bei 10 400,46 Punkten, nach 10 399,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 418,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 352,90 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,960 Prozent nach. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 10 330,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 063,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 791,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 2,03 Prozent auf 5,00 GBP), Informa (+ 1,48 Prozent auf 8,76 GBP), Experian (+ 1,47 Prozent auf 25,46 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,35 Prozent auf 30,02 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,17 Prozent auf 14,68 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-4,84 Prozent auf 29,66 GBP), Admiral Group (-3,93 Prozent auf 32,30 GBP), Antofagasta (-3,57 Prozent auf 40,20 GBP), Ocado Group (-3,26 Prozent auf 1,81 GBP) und Airtel Africa (-3,09 Prozent auf 3,47 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 74 008 628 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,906 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Mit 7,80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at