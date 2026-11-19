Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,26 Prozent leichter bei 10 523,54 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,247 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 551,10 Punkten, nach 10 551,17 Punkten am Vortag.

Bei 10 522,01 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 563,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 3,48 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 764,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 743,35 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 507,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,75 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 7,69 Prozent auf 10,50 GBP), Halma (+ 3,64 Prozent auf 35,30 GBP), Burberry (+ 3,07 Prozent auf 11,94 GBP), Computacenter (+ 2,95 Prozent auf 47,46 GBP) und Anglo American (+ 2,58 Prozent auf 33,79 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Investec (-6,84 Prozent auf 5,59 GBP), JD Sports Fashion (-4,36 Prozent auf 0,90 GBP), Vodafone Group (-2,59 Prozent auf 1,11 GBP), National Grid (-2,53 Prozent auf 12,15 GBP) und Imperial Brands (-2,35 Prozent auf 27,82 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 12 905 463 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 270,761 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at