Börse London in Rot: FTSE 100 verliert letztendlich

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 9 931,38 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,851 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 940,70 Punkten, nach 9 940,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 916,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 950,11 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,615 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 350,43 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 173,02 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 20,23 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 9 954,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Pershing Square (+ 1,08 Prozent auf 48,46 GBP), Metlen Energy Metals (+ 0,78 Prozent auf 43,80 EUR), Marks Spencer (+ 0,76 Prozent auf 3,30 GBP), Frasers Group (+ 0,59 Prozent auf 6,78 GBP) und 3i (+ 0,59 Prozent auf 32,63 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-2,29 Prozent auf 33,34 GBP), Croda International (-2,21 Prozent auf 26,95 GBP), Ocado Group (-1,83 Prozent auf 2,36 GBP), Beazley (-1,42 Prozent auf 8,32 GBP) und Experian (-1,35 Prozent auf 33,63 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 28 289 259 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,335 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,95 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

