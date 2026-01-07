Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
07.01.2026 17:59:06
Börse London in Rot: FTSE 100 verliert schlussendlich
Am Mittwoch fiel der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,74 Prozent auf 10 048,21 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,919 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 122,76 Punkten, nach 10 122,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 032,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 124,75 Zählern.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,972 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 483,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 245,28 Punkten.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 3,87 Prozent auf 2,74 GBP), Segro (+ 3,39 Prozent auf 7,44 GBP), Barratt Developments (+ 3,30 Prozent auf 3,85 GBP), IMI (+ 3,24 Prozent auf 26,16 GBP) und Land Securities Group (+ 3,20 Prozent auf 6,45 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Flutter Entertainment (-5,36 Prozent auf 157,10 GBP), Fresnillo (-4,84 Prozent auf 35,00 GBP), Antofagasta (-4,38 Prozent auf 33,87 GBP), NatWest Group (-4,27 Prozent auf 6,32 GBP) und Diageo (-4,08 Prozent auf 15,77 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 82 720 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,624 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Die 3i-Aktie weist mit 4,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Barratt Developments PLC
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,60
|-4,19%
|Antofagasta plc
|39,20
|-4,55%
|AstraZeneca PLC
|161,25
|-0,62%
|Barratt Developments PLC
|4,41
|1,45%
|Diageo plc
|18,70
|-1,58%
|Diploma PLC
|64,00
|0,00%
|Flutter Entertainment
|186,20
|-0,40%
|Fresnillo PLC
|40,36
|-3,58%
|IMI PLC
|30,20
|2,72%
|Land Securities Group
|7,45
|2,76%
|Legal & General plc
|3,07
|-1,29%
|Lloyds Banking Group
|1,17
|-0,43%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|7,46
|-1,50%
|Ocado Group PLC
|3,11
|3,67%
|Segro PLC (REIT)
|8,50
|2,41%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 044,69
|-0,04%