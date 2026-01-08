Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter

Der FTSE 100 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 10 044,69 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,823 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 048,36 Punkte an der Kurstafel, nach 10 048,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 059,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 9 995,91 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,937 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 9 645,09 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 9 548,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 251,03 Punkten berechnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola HBC (+ 5,55 Prozent auf 39,18 GBP), BAE Systems (+ 5,04 Prozent auf 20,23 GBP), Marks Spencer (+ 4,96 Prozent auf 3,45 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,21 Prozent auf 1,71 GBP) und Whitbread (+ 2,15 Prozent auf 26,18 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Associated British Foods (-13,99 Prozent auf 18,50 GBP), Tesco (-6,74 Prozent auf 4,22 GBP), Croda International (-2,60 Prozent auf 26,55 GBP), Ocado Group (-2,59 Prozent auf 2,67 GBP) und Glencore (-2,32 Prozent auf 4,13 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 59 597 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,668 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at