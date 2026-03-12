Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,45 Prozent auf 10 307,18 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,017 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 353,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 353,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 280,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 355,26 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,216 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 402,44 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 9 649,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 540,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rentokil Initial (+ 4,17 Prozent auf 4,87 GBP), BAE Systems (+ 3,01 Prozent auf 22,95 GBP), Airtel Africa (+ 2,31 Prozent auf 3,45 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,06 Prozent auf 82,16 GBP) und Haleon (+ 1,50 Prozent auf 3,72 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil HSBC (-5,92 Prozent auf 11,97 GBP), easyJet (-3,43 Prozent auf 3,84 GBP), Schroders (-2,60 Prozent auf 5,71 GBP), Barclays (-2,51 Prozent auf 4,00 GBP) und Standard Chartered (-2,39 Prozent auf 16,21 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 19 348 366 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 260,340 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

