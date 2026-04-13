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Index-Performance 13.04.2026 17:59:04

Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der FTSE 100 gönnte sich zum Handelsschluss eine Verschnaufpause.

Am Montag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 10 582,96 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,014 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 10 601,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 600,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 607,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 528,57 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.03.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 137,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 964,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,35 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Sage (+ 2,86 Prozent auf 8,41 GBP), 3i (+ 2,55 Prozent auf 27,59 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,48 Prozent auf 91,90 GBP), BAE Systems (+ 2,35 Prozent auf 22,46 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,31 Prozent auf 77,90 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-4,10 Prozent auf 1,80 GBP), easyJet (-2,36 Prozent auf 3,77 GBP), United Utilities (-2,30 Prozent auf 13,62 GBP), Severn Trent (-2,18 Prozent auf 31,84 GBP) und National Grid (-2,06 Prozent auf 13,20 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 65 253 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 271,235 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,60 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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3i plc 31,90 3,47% 3i plc
AstraZeneca PLC 171,90 -1,21% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 25,83 1,89% BAE Systems plc
easyJet plc 4,41 -1,98% easyJet plc
Flutter Entertainment 88,50 1,72% Flutter Entertainment
Legal & General plc 3,04 0,50% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 0,04% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 108,15 4,39% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 15,10 -2,01% National Grid plc
Ocado Group PLC 2,07 -3,36% Ocado Group PLC
Sage PLC 9,70 4,30% Sage PLC
Schroders PLC Registered Shs 6,67 0,60% Schroders PLC Registered Shs
Severn Trent plc 37,12 -0,75% Severn Trent plc
United Utilities PLC 15,70 -1,81% United Utilities PLC
WPP 2012 PLC 2,90 2,47% WPP 2012 PLC

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FTSE 100 10 582,96 -0,17%

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