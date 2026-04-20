Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der FTSE 100 verlor im LSE-Handel zum Handelsende 0,55 Prozent auf 10 609,08 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,037 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,008 Prozent fester bei 10 668,44 Punkten in den Handel, nach 10 667,63 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 683,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 583,17 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 9 918,33 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.01.2026, den Wert von 10 126,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 275,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,61 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Centrica (+ 3,50 Prozent auf 2,04 GBP), BP (+ 2,94 Prozent auf 5,57 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,46 Prozent auf 32,75 GBP), Ocado Group (+ 2,16 Prozent auf 2,08 GBP) und BAT (+ 1,98 Prozent auf 42,24 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Metlen Energy Metals (-4,52 Prozent auf 34,66 EUR), Antofagasta (-4,43 Prozent auf 37,84 GBP), Barratt Developments (-3,98 Prozent auf 2,68 GBP), Rolls-Royce (-3,68 Prozent auf 12,62 GBP) und Fresnillo (-3,17 Prozent auf 36,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 89 773 034 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,117 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at