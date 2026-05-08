Börse London in Rot: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus

Mit dem FTSE 100 ging es zum Handelsende abwärts.

Zum Handelsschluss verlor der FTSE 100 im LSE-Handel 0,43 Prozent auf 10 233,07 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,992 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 277,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 276,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 184,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 278,73 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der FTSE 100 10 608,88 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 369,75 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 531,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,83 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BT Group (+ 6,59 Prozent auf 2,36 GBP), Whitbread (+ 3,79 Prozent auf 24,10 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,85 Prozent auf 0,75 GBP), Vodafone Group (+ 2,28 Prozent auf 1,19 GBP) und Entain (+ 1,93 Prozent auf 5,48 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen easyJet (-3,37 Prozent auf 3,61 GBP), Rolls-Royce (-3,11 Prozent auf 12,20 GBP), BAE Systems (-2,91 Prozent auf 19,34 GBP), International Consolidated Airlines (-2,83 Prozent auf 3,85 GBP) und Prudential (-2,83 Prozent auf 11,35 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 118 488 457 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 266,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at