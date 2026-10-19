Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Index-Performance im Blick
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19.10.2026 17:58:58
Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer
Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 1,08 Prozent schwächer bei 10 764,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,286 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 882,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 889,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 730,23 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 659,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 10 600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 9 354,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,18 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Marks Spencer (+ 2,22 Prozent auf 4,20 GBP), J Sainsbury (+ 1,82 Prozent auf 3,59 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,81 Prozent auf 45,06 GBP), Sage (+ 1,56 Prozent auf 11,40 GBP) und Compass Group (+ 1,26 Prozent auf 32,97 USD). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-4,05 Prozent auf 38,83 GBP), Barclays (-3,50 Prozent auf 4,18 GBP), Glencore (-3,31 Prozent auf 5,64 GBP), 3i (-3,08 Prozent auf 23,92 GBP) und NatWest Group (-2,70 Prozent auf 6,48 GBP).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 81 326 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 290,569 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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