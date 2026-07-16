Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,40 Prozent leichter bei 10 473,67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,178 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 10 514,96 Punkte an der Kurstafel, nach 10 515,92 Punkten am Vortag.

Bei 10 517,01 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 447,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,232 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 494,21 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 16.04.2026, mit 10 589,99 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 16.07.2025, mit 8 926,55 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Diploma (+ 4,06 Prozent auf 70,45 GBP), Weir Group (+ 1,74 Prozent auf 24,50 GBP), IMI (+ 1,32 Prozent auf 29,12 GBP), DCC (+ 0,95 Prozent auf 63,65 GBP) und Smiths (+ 0,91 Prozent auf 25,37 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Experian (-6,73 Prozent auf 25,27 GBP), RELX (-2,96 Prozent auf 24,27 GBP), Entain (-2,33 Prozent auf 5,61 GBP), Compass Group (-1,78 Prozent auf 30,98 USD) und Prudential (-1,73 Prozent auf 10,53 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 472 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 302,214 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at