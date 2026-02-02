Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|FTSE 100-Kursentwicklung
|
02.02.2026 09:29:39
Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit Abgaben
Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,47 Prozent leichter bei 10 175,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,839 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 10 223,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 223,54 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 224,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 145,36 Punkten.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 9 717,25 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 8 673,96 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,26 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 277,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola HBC (+ 1,84 Prozent auf 40,23 GBP), Haleon (+ 1,68 Prozent auf 3,85 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,48 Prozent auf 136,80 USD), Compass Group (+ 1,42 Prozent auf 22,18 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,37 Prozent auf 15,50 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-6,25 Prozent auf 34,71 GBP), Antofagasta (-5,70 Prozent auf 34,40 GBP), Glencore (-3,40 Prozent auf 4,82 GBP), BP (-2,91 Prozent auf 4,50 GBP) und BAE Systems (-2,67 Prozent auf 19,21 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 343 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 254,872 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,38 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
09:29
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|LSE-Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plc
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|38,80
|-1,02%
|Antofagasta plc
|39,79
|-6,38%
|BAE Systems plc
|22,27
|-2,15%
|BP plc (British Petrol)
|5,20
|-2,73%
|Coca-Cola HBC AG
|44,04
|-0,23%
|Compass Group plc
|25,55
|1,59%
|Fresnillo PLC
|39,86
|-2,92%
|Glencore plc
|5,56
|-2,54%
|Haleon PLC
|4,45
|1,41%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,90
|0,56%
|HSBC Holdings plc
|14,62
|-0,95%
|InterContinental Hotels Group plc
|113,00
|-0,88%
|Legal & General plc
|3,06
|-0,97%
|Lloyds Banking Group
|1,25
|-1,97%
|Sage PLC
|11,21
|1,45%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 179,57
|-0,43%