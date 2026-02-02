Compass Group Aktie

Compass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursentwicklung 02.02.2026 09:29:39

Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Der FTSE 100 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,47 Prozent leichter bei 10 175,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,839 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 10 223,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 223,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 224,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 145,36 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 9 717,25 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 8 673,96 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,26 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 277,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola HBC (+ 1,84 Prozent auf 40,23 GBP), Haleon (+ 1,68 Prozent auf 3,85 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,48 Prozent auf 136,80 USD), Compass Group (+ 1,42 Prozent auf 22,18 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,37 Prozent auf 15,50 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-6,25 Prozent auf 34,71 GBP), Antofagasta (-5,70 Prozent auf 34,40 GBP), Glencore (-3,40 Prozent auf 4,82 GBP), BP (-2,91 Prozent auf 4,50 GBP) und BAE Systems (-2,67 Prozent auf 19,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 343 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 254,872 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,38 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Antofagasta plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Antofagasta plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 38,80 -1,02% 3i plc
Antofagasta plc 39,79 -6,38% Antofagasta plc
BAE Systems plc 22,27 -2,15% BAE Systems plc
BP plc (British Petrol) 5,20 -2,73% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola HBC AG 44,04 -0,23% Coca-Cola HBC AG
Compass Group plc 25,55 1,59% Compass Group plc
Fresnillo PLC 39,86 -2,92% Fresnillo PLC
Glencore plc 5,56 -2,54% Glencore plc
Haleon PLC 4,45 1,41% Haleon PLC
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 17,90 0,56% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
HSBC Holdings plc 14,62 -0,95% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 113,00 -0,88% InterContinental Hotels Group plc
Legal & General plc 3,06 -0,97% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,25 -1,97% Lloyds Banking Group
Sage PLC 11,21 1,45% Sage PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 179,57 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es zu Monatsbeginn abwärts. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen