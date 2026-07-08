Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|FTSE 100-Kursentwicklung
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08.07.2026 15:58:41
Börse London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittwochnachmittag
Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 1,12 Prozent auf 10 546,68 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,194 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 666,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 665,88 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 481,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 666,09 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 373,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 608,88 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 854,18 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,98 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 2,38 Prozent auf 4,86 GBP), Admiral Group (+ 1,27 Prozent auf 36,60 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,17 Prozent auf 30,46 GBP), Compass Group (+ 0,86 Prozent auf 32,78 USD) und Pershing Square (+ 0,48 Prozent auf 37,88 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Endeavour Mining (-3,94 Prozent auf 36,82 GBP), Antofagasta (-3,69 Prozent auf 36,29 GBP), Howden Joinery Group (-3,41 Prozent auf 7,79 GBP), Rio Tinto (-3,40 Prozent auf 65,93 GBP) und International Consolidated Airlines (-3,10 Prozent auf 4,63 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 49 396 749 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,656 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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