Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 entwickelt sich am Dienstag positiv.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,75 Prozent fester bei 10 225,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,814 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 148,98 Punkten in den Handel, nach 10 148,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 147,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 226,31 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 653,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 503,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,76 Prozent. Bei 10 257,75 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9 951,14 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 3,03 Prozent auf 6,70 GBP), HSBC (+ 2,95 Prozent auf 12,79 GBP), StJamess Place (+ 2,74 Prozent auf 15,00 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,56 Prozent auf 74,00 GBP) und Prudential (+ 2,40 Prozent auf 11,94 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-4,59 Prozent auf 42,44 GBP), Experian (-3,75 Prozent auf 28,22 GBP), Entain (-2,64 Prozent auf 6,50 GBP), Flutter Entertainment (-2,48 Prozent auf 124,05 GBP) und RELX (-2,09 Prozent auf 28,07 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 215 098 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,691 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 5,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

