Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent stärker bei 10 421,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,062 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 363,58 Punkten in den Montagshandel, nach 10 363,27 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 437,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 346,63 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der FTSE 100 10 466,26 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 9 918,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 774,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,73 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 3,90 Prozent auf 6,63 GBP), Lloyds Banking Group (+ 3,52 Prozent auf 1,09 GBP), Barclays (+ 3,37 Prozent auf 5,13 GBP), Marks Spencer (+ 3,18 Prozent auf 3,59 GBP) und Standard Life (+ 2,85 Prozent auf 8,29 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Babcock International (-7,71 Prozent auf 9,65 GBP), Burberry (-3,44 Prozent auf 10,96 GBP), BAE Systems (-2,87 Prozent auf 17,94 GBP), BT Group (-1,84 Prozent auf 1,92 GBP) und Diageo (-1,78 Prozent auf 15,03 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 64 074 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 283,607 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at