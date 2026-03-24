Börse London: So steht der FTSE 100 nachmittags

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 heute.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,18 Prozent höher bei 9 911,69 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,863 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 9 893,96 Punkte an der Kurstafel, nach 9 894,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 935,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 839,20 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 10 680,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 870,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 638,01 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,396 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 3,21 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,52 Prozent auf 34,39 GBP), ConvaTec (+ 2,48 Prozent auf 2,23 GBP), 3i (+ 2,15 Prozent auf 27,50 GBP) und BT Group (+ 2,05 Prozent auf 2,04 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-3,91 Prozent auf 1,86 GBP), Metlen Energy Metals (-3,61 Prozent auf 34,70 EUR), JD Sports Fashion (-2,97 Prozent auf 0,67 GBP), easyJet (-2,10 Prozent auf 3,55 GBP) und Haleon (-1,91 Prozent auf 3,59 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 54 194 117 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 246,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at