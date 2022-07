Börse Moskau: Gazprom-Aktie crasht - keine Dividende mehr

Während Russland-Aktien in Deutschland weiterhin nicht handelbar sind, hat die Börse Moskau für dort ansässige Investoren geöffnet. Am Donnerstag schockt der Gas-Riese Gazprom mit der Nachricht, für 2021 keine Dividende zu zahlen. Gazprom-Aktien brechen am Donnerstag deshalb um mehr als ein Viertel ein.