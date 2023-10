Börse Moskau: RTS klettert

Der RTS entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.

Um 15:00 Uhr erhöht sich der RTS im MICEX-Handel um 0,50 Prozent auf 1 056,43 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,677 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der RTS 0,244 Prozent schwächer bei 1 048,60 Punkten, nach 1 051,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des RTS betrug 1 057,64 Punkte, das Tagestief hingegen 1 044,26 Zähler.

So entwickelt sich der RTS im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der RTS bereits um 1,82 Prozent. Der RTS wies vor einem Monat, am 19.09.2023, einen Stand von 1 003,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der RTS einen Stand von 1 015,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 010,24 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,69 Prozent. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit Mechel (+ 5,01 Prozent auf 257,37 RUB), Yandex (+ 4,54 Prozent auf 2 642,00 RUB), SOLLERS (+ 3,40 Prozent auf 1 018,00 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 1,77 Prozent auf 16 764,00 RUB) und Polymetal (+ 1,21 Prozent auf 567,00 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen TMK (-1,20 Prozent auf 232,98 RUB), Novolipetsk Steel (-1,14 Prozent auf 195,30 RUB), Phosagro (-1,08 Prozent auf 6 873,00 RUB), TATNEFT Pref (-0,97 Prozent auf 624,60 RUB) und Severstal (-0,91 Prozent auf 1 395,80 RUB).

Die meistgehandelten Aktien im RTS

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 333 010 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,497 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Im Index weist die Gazprom PJSC-Aktie mit 49,45 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at