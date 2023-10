Börse Moskau: RTS zeigt sich zum Handelsende fester

Heute zeigten sich die Anleger in Moskau optimistisch.

Der RTS tendierte im MICEX-Handel zum Handelsschluss um 0,42 Prozent höher bei 1 055,60 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 7,677 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,244 Prozent auf 1 048,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 051,17 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 044,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 057,64 Einheiten.

RTS-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der RTS einen Wert von 1 003,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, stand der RTS bei 1 015,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wurde der RTS mit 1 010,24 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,61 Prozent. 1 091,91 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Bei 900,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Mechel (+ 5,26 Prozent auf 257,98 RUB), Yandex (+ 4,97 Prozent auf 2 652,80 RUB), SOLLERS (+ 3,61 Prozent auf 1 020,00 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 1,88 Prozent auf 16 782,00 RUB) und Federal Grid (+ 1,10 Prozent auf 0,12 RUB). Die Verlierer im RTS sind derweil Phosagro (-1,41 Prozent auf 6 850,00 RUB), PIK (-1,17 Prozent auf 763,00 RUB), TMK (-1,13 Prozent auf 233,14 RUB), Surgutneftegas Pref (-1,04 Prozent auf 55,11 RUB) und Bashneft Pref (-0,98 Prozent auf 1 625,00 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55 802 480 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,497 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten auf. Mit 49,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

