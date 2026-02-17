Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,27 Prozent aufwärts auf 49 635,02 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,174 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,124 Prozent tiefer bei 49 439,58 Punkten, nach 49 500,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 49 732,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 169,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 359,33 Punkte. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Wert von 46 590,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 44 546,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,59 Prozent zu Buche. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 3,67 Prozent auf 265,17 USD), American Express (+ 2,60 Prozent auf 346,29 USD), Visa (+ 1,85 Prozent auf 319,90 USD), Nike (+ 1,77 Prozent auf 64,25 USD) und Travelers (+ 1,66 Prozent auf 299,08 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-3,38 Prozent auf 129,37 USD), Salesforce (-2,63 Prozent auf 184,73 USD), Home Depot (-2,30 Prozent auf 324,75 EUR), 3M (-2,30 Prozent auf 167,87 USD) und Chevron (-1,81 Prozent auf 180,42 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20 902 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,750 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at