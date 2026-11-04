Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 2,95 Prozent auf 53 312,74 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,956 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,282 Prozent auf 51 932,63 Punkte an der Kurstafel, nach 51 786,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 410,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 337,27 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 51 176,96 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 54 085,88 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 47 085,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,19 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 9,77 Prozent auf 194,35 USD), Amazon (+ 6,82 Prozent auf 267,79 USD), Sherwin-Williams (+ 6,59 Prozent auf 363,35 USD), Microsoft (+ 6,58 Prozent auf 555,26 USD) und Apple (+ 6,32 Prozent auf 352,87 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-6,53 Prozent auf 583,17 USD), Chevron (-4,00 Prozent auf 216,25 USD), NVIDIA (-1,70 Prozent auf 203,18 USD), Cisco (-0,33 Prozent auf 102,63 USD) und Coca-Cola (+ 1,42 Prozent auf 96,15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 919 427 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,14 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at