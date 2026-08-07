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Index im Blick 07.08.2026 22:35:06

Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen

Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 54 036,93 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,250 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,01 Prozent stärker bei 54 426,85 Punkten, nach 53 885,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54 094,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53 807,94 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,42 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 925,15 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Wert von 49 596,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 43 968,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,69 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,20 Prozent auf 192,74 USD), Honeywell Technologies (+ 2,27 Prozent auf 246,21 USD), NVIDIA (+ 2,27 Prozent auf 223,96 USD), Sherwin-Williams (+ 1,74 Prozent auf 369,73 USD) und IBM (+ 1,65 Prozent auf 237,28 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Visa (-2,15 Prozent auf 362,50 USD), Caterpillar (-1,72 Prozent auf 842,19 USD), Chevron (-1,41 Prozent auf 186,56 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,88 Prozent auf 353,47 USD) und Procter Gamble (-0,80 Prozent auf 145,79 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 714 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Caterpillar Inc. 728,60 -2,72% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 161,08 -2,08% Chevron Corp.
Honeywell Technologies 212,20 1,90% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 204,95 1,23% IBM Corp. (International Business Machines)
Nike Inc. 36,11 -0,84% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 126,02 -0,52% Procter & Gamble Co.
Salesforce 166,22 2,58% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 318,70 1,11% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 332,30 -0,51% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 352,40 0,57% UnitedHealth Inc.
Visa Inc. 312,90 -2,30% Visa Inc.

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Dow Jones 54 036,93 0,28%

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