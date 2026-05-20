Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

Der NASDAQ 100 befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,42 Prozent fester bei 29 229,51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,651 Prozent auf 29 006,57 Punkte an der Kurstafel, nach 28 818,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 29 296,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 919,44 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,057 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 26 590,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25 012,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 367,37 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,96 Prozent. Bei 29 678,89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 15,60 Prozent auf 257,97 USD), Enphase Energy (+ 9,45 Prozent auf 51,18 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,96 Prozent auf 447,00 USD), Lam Research (+ 6,86 Prozent auf 292,13 USD) und Marvell Technology (+ 6,55 Prozent auf 187,81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Analog Devices (-7,03 Prozent auf 385,17 USD), Intuit (-3,43 Prozent auf 386,00 USD), Workday (-2,16 Prozent auf 126,55 USD), T-Mobile US (-2,03 Prozent auf 189,49 USD) und Adobe (-1,94 Prozent auf 250,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 557 282 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at