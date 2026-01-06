Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,69 Prozent stärker bei 25 575,42 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 25 462,06 Punkte an der Kurstafel, nach 25 401,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 578,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 428,08 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, einen Stand von 24 978,56 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 21 559,50 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Microchip Technology (+ 7,34 Prozent auf 71,98 USD), NXP Semiconductors (+ 5,37 Prozent auf 235,91 USD), ON Semiconductor (+ 5,07 Prozent auf 61,67 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 4,47 Prozent auf 468,85 USD) und Micron Technology (+ 4,45 Prozent auf 326,05 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-3,17 Prozent auf 612,87 USD), Tesla (-3,06 Prozent auf 437,85 USD), Comcast (-1,67 Prozent auf 27,66 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1,55 Prozent auf 217,65 USD) und Apple (-1,31 Prozent auf 263,76 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 433 059 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,911 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at