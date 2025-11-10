Cerus Aktie
10.11.2025 22:35:04
Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen
Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 2,27 Prozent stärker bei 23 527,17 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,52 Prozent stärker bei 23 354,85 Punkten, nach 23 004,54 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 290,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 569,62 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 204,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 21 450,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 19 286,78 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,02 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 11,94 Prozent auf 1,50 USD), FreightCar America (+ 11,79 Prozent auf 9,48 USD), Scientific Games (+ 10,59) Prozent auf 89,09 USD), AXT (+ 10,36 Prozent auf 10,44 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 8,99 Prozent auf 0,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ultralife Batteries (-7,56 Prozent auf 6,24 USD), Cerus (-6,43 Prozent auf 1,60 USD), Century Casinos (-6,40 Prozent auf 1,61 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,30 Prozent auf 3,87 USD) und Cogent Communications (-5,83 Prozent auf 22,12 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 57 320 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Cogent Communications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,43 Prozent gelockt.
Aktien in diesem Artikel
|AngioDynamics Inc.
|10,50
|5,00%
|AXT Inc.
|7,97
|6,20%
|Century Casinos Inc.
|1,41
|-6,00%
|Cerus Corp.
|1,37
|11,29%
|Cogent Communications Holdings Inc
|22,12
|-5,83%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|1,14
|-2,56%
|FreightCar America Inc.
|7,70
|7,69%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|3,14
|-5,99%
|NVIDIA Corp.
|172,16
|6,94%
|Sangamo Therapeutics Inc
|0,44
|10,40%
|Scientific Games Corp.
|68,50
|1,48%
|Ultralife Batteries Inc.
|5,50
|-6,46%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|15,10
|-7,36%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 527,17
|2,27%
