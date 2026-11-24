So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,85 Prozent fester bei 50 018,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 23,311 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,717 Prozent auf 49 239,91 Punkte an der Kurstafel, nach 49 595,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 50 075,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 294,49 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52 215,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 417,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 448,27 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,38 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 5,89 Prozent auf 35,75 USD), Amgen (+ 5,54 Prozent auf 473,94 USD), Merck (+ 4,50 Prozent auf 141,57 USD), Salesforce (+ 4,21 Prozent auf 193,26 USD) und Johnson Johnson (+ 2,37 Prozent auf 276,46 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-5,86 Prozent auf 155,38 USD), Cisco (-2,90 Prozent auf 93,99 USD), Goldman Sachs (-2,14 Prozent auf 806,02 USD), Amazon (-1,21 Prozent auf 252,29 USD) und Caterpillar (-1,17 Prozent auf 540,63 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 82 937 369 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,92 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at