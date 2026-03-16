Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagmittag steigen

Der NASDAQ 100 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwind.

Am Montag legt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,14 Prozent auf 24 659,11 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent stärker bei 24 646,18 Punkten in den Handel, nach 24 380,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 742,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 606,46 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 732,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 132,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 19 704,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,17 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Dollar Tree (+ 6,34 Prozent auf 114,27 USD), Micron Technology (+ 5,49 Prozent auf 449,51 USD), Arm (+ 5,25 Prozent auf 121,83 USD), Intel (+ 4,68 Prozent auf 47,91 USD) und Marvell Technology (+ 4,50 Prozent auf 91,81 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil CrowdStrike (-2,59 Prozent auf 430,33 USD), T-Mobile US (-2,11 Prozent auf 212,81 USD), AppLovin (-1,65 Prozent auf 451,12 USD), Axon Enterprise (-1,61 Prozent auf 488,19 USD) und Walmart (-1,01 Prozent auf 125,24 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15 308 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at