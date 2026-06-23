Börse New York: Das macht der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Derzeit legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,17 Prozent auf 51 801,03 Punkte an. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,229 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,305 Prozent tiefer bei 51 555,19 Punkten in den Handel, nach 51 712,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 872,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 51 301,77 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 50 579,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der Dow Jones bei 46 208,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 581,78 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,07 Prozent. Bei 52 281,19 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 4,89 Prozent auf 264,56 USD), Salesforce (+ 2,96 Prozent auf 154,56 USD), Merck (+ 2,94 Prozent auf 118,88 USD), Johnson Johnson (+ 2,83 Prozent auf 237,84 USD) und Verizon (+ 2,73 Prozent auf 46,60 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-3,16 Prozent auf 989,98 USD), NVIDIA (-3,13 Prozent auf 202,11 USD), Honeywell (-1,73 Prozent auf 224,16 USD), Boeing (-1,24 Prozent auf 218,09 USD) und Home Depot (-0,76 Prozent auf 287,20 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 155 580 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,23 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at