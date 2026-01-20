Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 gibt derzeit nach.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,11 Prozent tiefer bei 25 246,90 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,47 Prozent auf 25 155,03 Punkte an der Kurstafel, nach 25 529,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 093,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 279,78 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 25 346,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 141,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 441,15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,162 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25 873,18 Punkten. Bei 25 086,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 5,96 Prozent auf 49,76 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,91 Prozent auf 238,58 USD), Arm (+ 2,63) Prozent auf 108,56 USD), Monster Beverage (+ 2,60 Prozent auf 80,20 USD) und Comcast (+ 2,34 Prozent auf 28,47 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,76 Prozent auf 161,97 USD), Broadcom (-4,26 Prozent auf 336,73 USD), NVIDIA (-3,50 Prozent auf 179,71 USD), Fastenal (-3,50 Prozent auf 42,21 USD) und Autodesk (-3,33 Prozent auf 256,85 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 544 418 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,870 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at