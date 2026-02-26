Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,61 Prozent auf 24 921,68 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,201 Prozent auf 25 278,25 Punkte an der Kurstafel, nach 25 329,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 288,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 820,55 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,055 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 713,21 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Wert von 25 236,94 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 21 132,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,13 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 7,46 Prozent auf 78,65 USD), Zscaler (+ 4,47 Prozent auf 162,66 USD), Axon Enterprise (+ 4,38 Prozent auf 542,96 USD), CrowdStrike (+ 4,27 Prozent auf 378,81 USD) und Workday (+ 4,08 Prozent auf 138,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Zoom Communications (-13,00 Prozent auf 74,32 USD), Broadcom (-5,73 Prozent auf 313,27 USD), Lam Research (-5,50 Prozent auf 235,76 USD), Applied Materials (-5,35 Prozent auf 373,83 USD) und Synopsys (-5,09 Prozent auf 426,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38 384 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,965 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

