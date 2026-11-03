Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag schwächer

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 51 748,39 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,221 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 52 008,23 Punkte an der Kurstafel, nach 51 983,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51 932,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 593,16 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 51 176,96 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 53 178,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47 336,68 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,78 Prozent auf 207,68 USD), Microsoft (+ 1,88 Prozent auf 516,66 USD), Caterpillar (+ 1,72 Prozent auf 624,15 USD), Cisco (+ 1,37 Prozent auf 103,00 USD) und Amazon (+ 1,04 Prozent auf 248,19 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-3,07 Prozent auf 341,54 USD), Apple (-2,21 Prozent auf 330,85 USD), Merck (-2,10 Prozent auf 145,24 USD), Nike (-1,76 Prozent auf 38,43 USD) und Walmart (-1,68 Prozent auf 125,55 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 557 227 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at