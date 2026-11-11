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Marktbericht 11.11.2026 18:01:13

Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Am dritten Tag der Woche agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 52 305,09 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,285 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,131 Prozent auf 52 163,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52 231,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52 055,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 338,10 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51 654,95 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 791,85 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 47 927,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,11 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,94 Prozent auf 102,02 USD), NVIDIA (+ 3,70 Prozent auf 175,14 USD), Caterpillar (+ 3,22 Prozent auf 603,40 USD), Goldman Sachs (+ 2,11 Prozent auf 929,38 USD) und Salesforce (+ 1,91 Prozent auf 217,57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Microsoft (-2,64 Prozent auf 519,11 USD), Nike (-2,28 Prozent auf 37,79 USD), McDonalds (-2,28 Prozent auf 275,75 USD), Amazon (-1,55 Prozent auf 266,67 USD) und UnitedHealth (-1,34 Prozent auf 399,70 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29 231 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,569 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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