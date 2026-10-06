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Index-Performance im Fokus 06.10.2026 20:04:16

Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu

Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu

Der Dow Jones verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 51 522,87 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,923 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,134 Prozent leichter bei 51 199,25 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51 267,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 672,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 422,90 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 53 414,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 055,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der Dow Jones bei 46 694,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3,24 Prozent auf 116,47 USD), Caterpillar (+ 2,17 Prozent auf 866,52 USD), Procter Gamble (+ 1,80 Prozent auf 148,56 USD), Amazon (+ 1,74 Prozent auf 255,78 USD) und Walmart (+ 1,55 Prozent auf 106,70 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-2,01 Prozent auf 225,17 USD), UnitedHealth (-1,22 Prozent auf 373,95 USD), Boeing (-1,02 Prozent auf 190,75 USD), Honeywell Technologies (-0,83 Prozent auf 212,37 USD) und Amgen (-0,60 Prozent auf 400,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 875 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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