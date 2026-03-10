IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

Index im Fokus 10.03.2026 22:35:04

Börse New York: Dow Jones beendet den Handel im Minus

Börse New York: Dow Jones beendet den Handel im Minus

Der Dow Jones zeigte sich am Dienstag wenig bewegt.

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 47 706,51 Punkten ab. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,344 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,774 Prozent auf 47 371,28 Punkte an der Kurstafel, nach 47 740,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 47 444,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 48 220,54 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, notierte der Dow Jones bei 50 188,14 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 10.12.2025, einen Wert von 48 057,75 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 41 911,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,40 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 615,52 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 2,83 Prozent auf 308,55 EUR), 3M (+ 2,39 Prozent auf 155,25 USD), Cisco (+ 1,96) Prozent auf 77,70 USD), Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 716,68 USD) und Honeywell (+ 1,27 Prozent auf 240,61 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-3,22 Prozent auf 217,76 USD), Salesforce (-1,95 Prozent auf 194,91 USD), Chevron (-1,66 Prozent auf 186,29 USD), IBM (-1,24 Prozent auf 250,20 USD) und UnitedHealth (-0,99 Prozent auf 282,34 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 068 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,806 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

08.12.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

3M Co. 132,84 -0,60% 3M Co.
Boeing Co. 185,82 -0,89% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 612,00 -0,81% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 163,68 1,98% Chevron Corp.
Cisco Inc. 67,37 0,70% Cisco Inc.
Home Depot 302,90 -1,43% Home Depot
Honeywell 206,90 0,02% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 214,25 -0,63% IBM Corp. (International Business Machines)
NVIDIA Corp. 160,50 0,84% NVIDIA Corp.
Salesforce 165,92 -1,12% Salesforce
UnitedHealth Inc. 244,25 0,51% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 43,64 0,01% Verizon Inc.
Walt Disney 87,31 0,14% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 231,15 -1,00%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

