Börse New York: Dow Jones beendet den Handel im Minus

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 49 442,56 Punkten ab. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,359 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,33 Prozent auf 48 788,81 Punkte an der Kurstafel, nach 49 447,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49 245,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 49 489,63 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, notierte der Dow Jones bei 45 577,47 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Wert von 48 488,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 39 142,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,19 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,27 Prozent auf 186,27 USD), JPMorgan Chase (+ 2,16 Prozent auf 316,99 USD), Goldman Sachs (+ 1,71) Prozent auf 941,74 USD), Cisco (+ 1,69 Prozent auf 87,71 USD) und Apple (+ 1,04 Prozent auf 273,05 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen 3M (-2,04 Prozent auf 151,40 USD), Procter Gamble (-1,66 Prozent auf 144,49 USD), Merck (-1,65 Prozent auf 117,10 USD), Honeywell (-1,63 Prozent auf 229,74 USD) und Johnson Johnson (-1,49 Prozent auf 230,69 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 786 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,167 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,52 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,03 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at