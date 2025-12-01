Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,90 Prozent schwächer bei 47 289,33 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,196 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,491 Prozent tiefer bei 47 482,25 Punkten in den Montagshandel, nach 47 716,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 47 271,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 676,03 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 562,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45 544,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44 910,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,55 Prozent. Bei 48 431,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 2,20 Prozent auf 106,77 USD), NVIDIA (+ 1,65 Prozent auf 179,92 USD), Apple (+ 1,52 Prozent auf 283,10 USD), Nike (+ 1,18 Prozent auf 65,39 USD) und Salesforce (+ 0,99 Prozent auf 232,83 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Merck (-2,86 Prozent auf 101,83 USD), McDonalds (-2,65 Prozent auf 303,57 USD), Amgen (-2,31 Prozent auf 337,49 USD), UnitedHealth (-1,99 Prozent auf 323,21 USD) und Goldman Sachs (-1,84 Prozent auf 810,86 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 079 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,705 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,71 erwartet. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,70 Prozent.

