Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,12 Prozent auf 48 957,09 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,747 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,019 Prozent stärker bei 49 024,68 Punkten in den Handel, nach 49 015,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 292,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 938,27 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,367 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 461,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 632,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 713,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 633,35 Punkten. 47 853,04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 7,62 Prozent auf 316,57 USD), Caterpillar (+ 4,78 Prozent auf 674,00 USD), Honeywell (+ 4,12 Prozent auf 225,56 USD), Chevron (+ 2,12 Prozent auf 173,54 USD) und Merck (+ 1,24 Prozent auf 108,23 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Microsoft (-10,23 Prozent auf 432,35 USD), Salesforce (-7,53 Prozent auf 210,79 USD), Home Depot (-0,96 Prozent auf 313,80 EUR), Amazon (-0,93 Prozent auf 240,74 USD) und Nike (-0,84 Prozent auf 61,72 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Microsoft-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 602 717 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,825 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at