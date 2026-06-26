Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Dow Jones-Performance im Blick
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26.06.2026 16:01:23
Börse New York: Dow Jones beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone
Am Freitag notiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,18 Prozent schwächer bei 51 827,67 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,955 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,170 Prozent stärker bei 52 009,02 Punkten, nach 51 920,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 837,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 614,74 Zählern.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,529 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50 461,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 960,11 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 26.06.2025, mit 43 386,84 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 52 655,66 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4,31 Prozent auf 156,66 USD), IBM (+ 3,16 Prozent auf 266,42 USD), Johnson Johnson (+ 2,43 Prozent auf 250,83 USD), Microsoft (+ 2,30 Prozent auf 360,93 USD) und Visa (+ 1,78 Prozent auf 336,40 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Goldman Sachs (-4,21 Prozent auf 1 020,26 USD), Caterpillar (-4,12 Prozent auf 1 013,50 USD), Cisco (-2,87 Prozent auf 115,56 USD), NVIDIA (-1,42 Prozent auf 192,96 USD) und JPMorgan Chase (-1,24 Prozent auf 330,97 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 995 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,233 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|869,20
|-6,01%
|Cisco Inc.
|99,74
|-4,52%
|Goldman Sachs
|895,40
|-4,38%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|237,90
|4,82%
|Johnson & Johnson
|223,70
|3,85%
|JPMorgan Chase & Co.
|288,40
|-2,15%
|Microsoft Corp.
|329,60
|6,25%
|NVIDIA Corp.
|169,80
|-1,20%
|Salesforce
|138,72
|5,01%
|UnitedHealth Inc.
|375,00
|2,57%
|Verizon Inc.
|40,72
|0,42%
|Visa Inc.
|296,45
|1,91%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
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