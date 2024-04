Börse New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,47 Prozent aufwärts auf 37 913,34 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,355 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,902 Prozent höher bei 38 075,38 Punkten, nach 37 735,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 37 992,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37 793,09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38 714,77 Punkte. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 16.01.2024, einen Wert von 37 361,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 33 886,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 0,526 Prozent zu Buche. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 6,19 Prozent auf 473,22 USD), IBM (+ 1,49 Prozent auf 183,95 USD), Procter Gamble (+ 0,90 Prozent auf 156,85 USD), Visa (+ 0,79 Prozent auf 273,43 USD) und Walmart (+ 0,58 Prozent auf 60,28 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Johnson Johnson (-2,00 Prozent auf 144,64 USD), Nike (-1,50 Prozent auf 91,70 USD), Honeywell (-1,21 Prozent auf 191,70 USD), Dow (-1,17 Prozent auf 56,65 USD) und Caterpillar (-1,04 Prozent auf 360,14 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 283 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,954 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at