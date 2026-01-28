Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,01 Prozent höher bei 49 006,47 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,548 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,204 Prozent höher bei 49 103,58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 003,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48 974,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 150,34 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,267 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 48 710,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 706,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 850,35 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 49 633,35 Punkte. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 2,79 Prozent auf 290,60 USD), NVIDIA (+ 1,89 Prozent auf 192,09 USD), Johnson Johnson (+ 1,33 Prozent auf 227,43 USD), Verizon (+ 0,81 Prozent auf 39,64 USD) und 3M (+ 0,60 Prozent auf 159,00 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-2,87 Prozent auf 237,55 USD), JPMorgan Chase (-0,68 Prozent auf 298,28 USD), Walmart (-0,65 Prozent auf 116,18 USD), Honeywell (-0,59 Prozent auf 219,60 USD) und Apple (-0,57 Prozent auf 256,80 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5 609 873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,778 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,27 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

