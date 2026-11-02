Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Kursentwicklung im Fokus
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02.11.2026 16:01:52
Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus
Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 1,09 Prozent aufwärts auf 52 334,63 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,265 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,19 Prozent höher bei 52 383,90 Punkten, nach 51 770,31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 52 340,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 008,23 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51 176,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 52 485,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 47 562,87 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,17 Prozent zu Buche. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 4,05 Prozent auf 250,08 USD), Sherwin-Williams (+ 3,43 Prozent auf 344,03 USD), American Express (+ 2,23 Prozent auf 326,22 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,20 Prozent auf 284,34 USD) und McDonalds (+ 2,12 Prozent auf 263,59 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Chevron (-1,69 Prozent auf 231,55 USD), Johnson Johnson (-1,51 Prozent auf 269,07 USD), Apple (-1,01 Prozent auf 341,15 USD), UnitedHealth (-0,98 Prozent auf 402,97 USD) und Merck (-0,76 Prozent auf 148,38 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 331 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,493 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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