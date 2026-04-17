Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu

Am Freitag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 1,49 Prozent auf 49 301,27 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,989 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,043 Prozent auf 48 557,82 Punkte an der Kurstafel, nach 48 578,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 48 788,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 49 344,24 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 3,32 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 46 993,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 359,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 142,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,90 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,41 Prozent auf 187,40 USD), Boeing (+ 3,07 Prozent auf 225,60 USD), American Express (+ 2,70 Prozent auf 334,55 USD), Sherwin-Williams (+ 2,39 Prozent auf 341,32 USD) und 3M (+ 2,11 Prozent auf 153,73 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-4,31 Prozent auf 180,05 USD), Verizon (-1,15 Prozent auf 46,24 USD), Johnson Johnson (-1,05 Prozent auf 232,08 USD), Walmart (-0,77 Prozent auf 123,86 USD) und Coca-Cola (-0,03 Prozent auf 75,16 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 574 580 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at