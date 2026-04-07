Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Dow Jones-Kursverlauf
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07.04.2026 22:34:46
Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich
Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 46 584,46 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,085 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,424 Prozent leichter bei 46 472,20 Punkten in den Handel, nach 46 669,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 744,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 214,77 Zählern.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 47 501,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 996,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der Dow Jones mit 37 965,60 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,72 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 9,37 Prozent auf 307,73 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 201,54 USD), JPMorgan Chase (+ 0,66 Prozent auf 297,40 USD), Amazon (+ 0,46 Prozent auf 213,77 USD) und Caterpillar (+ 0,44 Prozent auf 724,44 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-3,39 Prozent auf 122,49 USD), Nike (-3,04 Prozent auf 42,69 USD), Apple (-2,07 Prozent auf 253,50 USD), Honeywell (-1,91 Prozent auf 223,84 USD) und Coca-Cola (-1,70 Prozent auf 75,91 USD).
Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30 616 383 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,735 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,24 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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