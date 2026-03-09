Börse New York: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels

Am Montag geht es im Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 1,07 Prozent auf 46 995,52 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,505 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,280 Prozent fester bei 47 634,55 Punkten in den Handel, nach 47 501,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 371,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 615,52 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 50 135,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 560,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42 801,72 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,87 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 46 615,52 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 0,68 Prozent auf 179,03 USD), Chevron (+ 0,58 Prozent auf 191,05 USD), Procter Gamble (+ 0,49 Prozent auf 154,38 USD), McDonalds (+ 0,05 Prozent auf 328,21 USD) und Johnson Johnson (+ 0,02 Prozent auf 240,44 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Cisco (-3,80 Prozent auf 75,65 USD), 3M (-3,00 Prozent auf 148,81 USD), Boeing (-2,82 Prozent auf 224,59 USD), JPMorgan Chase (-2,71 Prozent auf 281,63 USD) und Home Depot (-2,27 Prozent auf 301,25 EUR).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10 686 955 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,737 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,41 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

