Börse New York: Dow Jones in der Gewinnzone

Der Dow Jones befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Am Mittwoch klettert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,76 Prozent auf 46 472,59 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 17,871 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,052 Prozent auf 46 099,86 Punkte an der Kurstafel, nach 46 124,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 718,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 46 196,91 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Wert von 49 482,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 48 731,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42 587,50 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,95 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 369,39 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,01 Prozent auf 119,87 USD), Johnson Johnson (+ 2,61 Prozent auf 241,42 USD), Honeywell (+ 2,49 Prozent auf 227,09 USD), Amazon (+ 2,44 Prozent auf 212,30 USD) und NVIDIA (+ 2,28 Prozent auf 179,20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,20 Prozent auf 269,00 USD), Salesforce (-1,19 Prozent auf 180,84 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 53,09 USD), Verizon (-0,63 Prozent auf 50,59 USD) und American Express (-0,45 Prozent auf 300,63 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20 579 038 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,671 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,39 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at