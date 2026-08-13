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Marktbericht 13.08.2026 16:01:47

Börse New York: Dow Jones klettert zum Start

Börse New York: Dow Jones klettert zum Start

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag springt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,23 Prozent auf 53 891,29 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,019 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53 797,47 Zählern und damit 0,051 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (53 770,27 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 53 828,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53 974,40 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,335 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der Dow Jones 52 498,64 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 693,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 922,27 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,39 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Microsoft (+ 1,11 Prozent auf 497,88 USD), Walt Disney (+ 1,04 Prozent auf 104,29 USD), Goldman Sachs (+ 0,96 Prozent auf 1 047,19 USD), Travelers (+ 0,88 Prozent auf 373,40 USD) und Coca-Cola (+ 0,75 Prozent auf 87,36 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-7,68 Prozent auf 114,37 USD), Home Depot (-3,04 Prozent auf 297,00 EUR), 3M (-0,70 Prozent auf 182,50 USD), Chevron (-0,49 Prozent auf 195,63 USD) und Honeywell Technologies (-0,45 Prozent auf 234,28 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 4 129 177 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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