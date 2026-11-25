Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsende aufwärts.

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent höher bei 50 182,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,600 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,05 Prozent auf 49 494,60 Punkte an der Kurstafel, nach 50 018,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 50 395,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 48 913,74 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52 215,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53 577,40 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47 112,45 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,72 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 3,33 Prozent auf 243,47 USD), Nike (+ 2,55 Prozent auf 36,66 USD), Walt Disney (+ 2,52 Prozent auf 125,60 USD), Sherwin-Williams (+ 2,40 Prozent auf 361,02 USD) und Salesforce (+ 2,04 Prozent auf 197,21 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-3,91 Prozent auf 149,30 USD), Amazon (-3,12 Prozent auf 244,43 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,02 Prozent auf 270,98 USD), Microsoft (-1,25 Prozent auf 489,93 USD) und Amgen (-0,99 Prozent auf 469,24 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 78 253 291 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at