Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 49 392,07 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,170 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,960 Prozent auf 48 987,36 Punkte an der Kurstafel, nach 49 462,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 621,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 361,81 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 1,89 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der Dow Jones 47 954,99 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 46 602,98 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 42 528,36 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 3,27 Prozent auf 340,98 USD), Home Depot (+ 2,56 Prozent auf 304,25 EUR), Merck (+ 1,41 Prozent auf 110,40 USD), Microsoft (+ 1,21 Prozent auf 484,28 USD) und Johnson Johnson (+ 1,07 Prozent auf 206,99 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-1,75 Prozent auf 328,76 USD), Nike (-1,65 Prozent auf 64,27 USD), UnitedHealth (-1,38 Prozent auf 344,14 USD), Walmart (-0,87 Prozent auf 113,35 USD) und 3M (-0,77 Prozent auf 164,93 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 4 074 185 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,912 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at