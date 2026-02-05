Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus

Am Donnerstag sank der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1,20 Prozent auf 48 908,72 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,691 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,359 Prozent auf 49 323,59 Punkte an der Kurstafel, nach 49 501,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48 829,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49 340,90 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,268 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 977,18 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 05.11.2025, mit 47 311,00 Punkten bewertet. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 44 873,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,09 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 49 653,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 1,72 Prozent auf 300,31 USD), Coca-Cola (+ 1,50 Prozent auf 78,51 USD), Cisco (+ 1,48 Prozent auf 82,36 USD), Johnson Johnson (+ 1,42 Prozent auf 237,79 USD) und Merck (+ 1,20 Prozent auf 119,75 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Microsoft (-4,95 Prozent auf 393,67 USD), Salesforce (-4,75 Prozent auf 189,97 USD), Amazon (-4,42 Prozent auf 222,69 USD), UnitedHealth (-2,67 Prozent auf 268,55 USD) und Goldman Sachs (-2,51 Prozent auf 890,41 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 477 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,713 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,99 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

