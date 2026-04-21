Honeywell Aktie

Honeywell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 21.04.2026 22:34:30

Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich im Minus.

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 49 149,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,291 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,041 Prozent schwächer bei 49 422,37 Punkten, nach 49 442,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 848,69 Punkte, das Tagestief hingegen 49 046,54 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der Dow Jones auf 45 577,47 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 49 077,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 38 170,41 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,59 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 6,96 Prozent auf 346,01 USD), Cisco (+ 2,27 Prozent auf 89,70 USD), Chevron (+ 1,49 Prozent auf 185,98 USD), Microsoft (+ 1,46 Prozent auf 424,16 USD) und Walmart (+ 1,31 Prozent auf 129,60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-3,88 Prozent auf 112,56 USD), Honeywell (-3,27 Prozent auf 222,22 USD), Sherwin-Williams (-2,71 Prozent auf 334,61 USD), Boeing (-2,63 Prozent auf 219,16 USD) und Apple (-2,52 Prozent auf 266,17 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 27 298 562 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,162 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

mehr Nachrichten

Analysen zu Honeywell

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 233,00 -0,41% Apple Inc.
Boeing Co. 199,54 -0,13% Boeing Co.
Chevron Corp. 159,94 -0,25% Chevron Corp.
Cisco Inc. 75,35 -0,45% Cisco Inc.
Honeywell 182,60 -0,36% Honeywell
Merck Co. 97,75 -0,36% Merck Co.
Microsoft Corp. 358,25 0,66% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 171,02 0,16% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 287,30 -0,45% Sherwin-Williams Co.
UnitedHealth Inc. 302,40 -0,26% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 40,22 -0,42% Verizon Inc.
Walmart 112,18 -0,67% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 310,32 -0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen