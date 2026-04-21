Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Kursentwicklung
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21.04.2026 22:34:30
Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben
Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 49 149,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,291 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,041 Prozent schwächer bei 49 422,37 Punkten, nach 49 442,56 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 848,69 Punkte, das Tagestief hingegen 49 046,54 Zähler.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der Dow Jones auf 45 577,47 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 49 077,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 38 170,41 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,59 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 6,96 Prozent auf 346,01 USD), Cisco (+ 2,27 Prozent auf 89,70 USD), Chevron (+ 1,49 Prozent auf 185,98 USD), Microsoft (+ 1,46 Prozent auf 424,16 USD) und Walmart (+ 1,31 Prozent auf 129,60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-3,88 Prozent auf 112,56 USD), Honeywell (-3,27 Prozent auf 222,22 USD), Sherwin-Williams (-2,71 Prozent auf 334,61 USD), Boeing (-2,63 Prozent auf 219,16 USD) und Apple (-2,52 Prozent auf 266,17 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 27 298 562 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,162 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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